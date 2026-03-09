Jordan Monogram 双肩包以耐用聚酯纤维面料制成，饰有整版梭织数字图案，为你的日常出行再添街头风格。宽敞主袋内设小号拉链口袋，背面拉链隔层内设加垫笔记本电脑保护套，帮助你有序收纳物品。正面拉链口袋，便于快速存取小物件；可调式肩带，缔造舒适携背体验。

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