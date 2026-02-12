Jordan
Monogram 合成翻毛皮斜挎包
14% 折让
售罄：
此配色当前无货
Jordan Monogram 合成翻毛皮斜挎包的设计灵感源自同系列行李包，采用拉链主袋，精简尺寸，助你轻装上阵。 采用柔软耐用的合成翻毛皮，结合整版数字压纹图案；卷式提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。
- 显示颜色： 白兰地白
- 款式： IQ5743-299
Jordan
14% 折让
Jordan Monogram 合成翻毛皮斜挎包的设计灵感源自同系列行李包，采用拉链主袋，精简尺寸，助你轻装上阵。 采用柔软耐用的合成翻毛皮，结合整版数字压纹图案；卷式提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。
产品细节
- 尺寸：229 x 102 x 127 mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
- 显示颜色： 白兰地白
- 款式： IQ5743-299
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。