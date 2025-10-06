Jordan
Monogram 斜挎包
18% 折让
Jordan Monogram 斜挎包采用拉链主袋，精简尺寸，助你轻装上阵。 采用时尚耐用的合成革，结合整版压纹数字图案；卷式提手搭配可拆卸可调节式肩带，打造多元携背方式。
- 显示颜色： 黑/金
- 款式： IQ3204-010
产品细节
- 尺寸：229 x 102 x 127 mm
- 面料：合成革。 里料：聚酯纤维
- 手洗
