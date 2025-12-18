Jordan Monogram 新年系列双肩包采用匠心设计，助你在外出时轻松携带必需品；整版提花图案，升级造型格调，饰有庆祝马年的特别标志图案，喜迎新春。外观虽小巧，空间却宽敞，可收纳钱包、钥匙、手机以及外出时需随身携带的其他物品。宽敞主袋配有拉链设计；正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，让你无需在主袋中来回翻找；可调节肩带，塑就舒适背携体验。

