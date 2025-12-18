 
Jordan Monogram 新年系列双肩包 - 帆白/金/红色

Jordan Monogram 新年系列

双肩包

¥599
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Monogram 新年系列双肩包采用匠心设计，助你在外出时轻松携带必需品；整版提花图案，升级造型格调，饰有庆祝马年的特别标志图案，喜迎新春。外观虽小巧，空间却宽敞，可收纳钱包、钥匙、手机以及外出时需随身携带的其他物品。宽敞主袋配有拉链设计；正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，让你无需在主袋中来回翻找；可调节肩带，塑就舒适背携体验。


  • 显示颜色： 帆白/金/红色
  • 款式： IV4748-133

Jordan Monogram 新年系列

¥599

Jordan Monogram 新年系列双肩包采用匠心设计，助你在外出时轻松携带必需品；整版提花图案，升级造型格调，饰有庆祝马年的特别标志图案，喜迎新春。外观虽小巧，空间却宽敞，可收纳钱包、钥匙、手机以及外出时需随身携带的其他物品。宽敞主袋配有拉链设计；正面拉链口袋，可供安全收纳小物件，让你无需在主袋中来回翻找；可调节肩带，塑就舒适背携体验。

产品细节

  • 尺寸：241 x 127 x 330 mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 帆白/金/红色
  • 款式： IV4748-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。