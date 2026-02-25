 
Jordan Monogram 新年系列行李包 - 帆白

Jordan Monogram 新年系列

行李包

16% 折让

Jordan Monogram 新年系列行李包采用耐用材料，结合整版提花数字图案，时尚有型，饰有庆祝新年的特别标志图案，让你在旅行时彰显随性风范的同时，庆祝马年新春。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；卷式提手和可拆卸调节式肩带，提供多样化的携背选择。


  • 显示颜色： 帆白
  • 款式： IV4747-133

产品细节

  • 尺寸：470 x 203 x 267 mm 
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

