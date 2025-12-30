Jordan Monogram 新年系列行李包采用耐用材料，结合整版提花数字图案，时尚有型，饰有庆祝新年的特别标志图案，让你在旅行时彰显出众风范的同时，庆祝马年新春。宽敞主袋内置拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；卷式提手和可拆卸调节式肩带，提供多样化的携背选择。

