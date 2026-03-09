 
Jordan Monogram 行李包 - 黑

Jordan

Monogram 行李包

29% 折让

Jordan Monogram 行李包采用耐用面料，饰有整版梭织数字图案，并点缀以彩色贴片装饰，时尚有型，让你在旅行时彰显球员风范。宽敞主袋内设拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可拆卸可调节式肩带，提供多样化的携背选择。


  • 显示颜色：
  • 款式： IQ3207-010

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Jordan Monogram 行李包采用耐用面料，饰有整版梭织数字图案，并点缀以彩色贴片装饰，时尚有型，让你在旅行时彰显球员风范。宽敞主袋内设拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；提手搭配可拆卸可调节式肩带，提供多样化的携背选择。

  • 尺寸：470 x 203 x 267 mm 
  • 面料/里料：聚酯纤维 
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IQ3207-010

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