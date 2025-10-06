 
Jordan Mountainside 大童假两件式长袖T恤 - 黑

Mountainside 大童假两件式长袖T恤

Jordan Mountainside 大童假两件式长袖T恤采用针织棉料，赋予孩子适宜的舒适感受，同时不失时尚格调。 经典版型结合罗纹圆领设计，塑就舒适感受；撞色内袖，呈现短袖T恤与长袖T恤相叠搭的外观。


  • 款式： IO6177-010

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 款式： IO6177-010

