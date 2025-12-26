 
Jordan Peak 新年系列针织帽 - 貂棕

Jordan Peak 新年系列

针织帽

¥269
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Peak 新年系列针织帽是冷天佳选单品，伴你喜迎马年。采用经典的翻边设计和柔软的弹性面料，助你保持舒适。可搭配其他 Jordan 新年系列服装，打造适合节日及其他场合的造型。


  • 显示颜色： 貂棕
  • 款式： IR0192-214

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
