 
Jordan Peak x Awake NY 针织帽 - 黑/白色/大学红

Jordan Peak x Awake NY

针织帽

JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹的出生地有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。 Jordan Peak x Awake NY 针织帽采用经典针织风格，百搭实用，适合日常佩戴。


  • 显示颜色： 黑/白色/大学红
  • 款式： IB8266-010

产品细节

  • 面料/里料：100% 腈纶
  • 手洗
