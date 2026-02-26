Jordan Peak x Awake NY
针织帽
12% 折让
JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹的出生地有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。 Jordan Peak x Awake NY 针织帽采用经典针织风格，百搭实用，适合日常佩戴。
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： IB8266-010
Jordan Peak x Awake NY
12% 折让
JORDAN 品牌与迈克尔·乔丹的出生地有着紧密的联系。此次 Jordan 与 Awake NY 携手合作，正是为了致敬这段渊源。 Jordan Peak x Awake NY 针织帽采用经典针织风格，百搭实用，适合日常佩戴。
产品细节
- 面料/里料：100% 腈纶
- 手洗
- 显示颜色： 黑/白色/大学红
- 款式： IB8266-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。