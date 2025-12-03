 
Jordan Peak Essential Mountainside 针织帽 - 白色/白色

Jordan Peak

Essential Mountainside 针织帽

27% 折让

Jordan Peak Essential Mountainside 针织帽采用翻边帽口设计，正中央饰有刺绣 Jumpman 标志。妥帖包覆耳朵，提供出众防护。


  • 显示颜色： 白色/白色
  • 款式： HV2047-100

其他细节

  • 针织面料，柔软舒适
  • 翻边帽口设计，打造个性化造型

产品细节

  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。