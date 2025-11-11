Jordan Peak
Essential Mountainside 针织帽
¥289
Jordan Peak Essential Mountainside 针织帽采用翻边帽口设计，正中央饰有刺绣 Jumpman 标志。妥帖包覆耳朵，提供出众防护。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： HV2047-100
其他细节
- 针织面料，柔软舒适
- 翻边帽口设计，打造个性化造型
产品细节
- 面料/里料：100% 聚酯纤维
- 手洗
