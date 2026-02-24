Jordan Pointe

¥799

Jordan Pointe 女子运动鞋将训练鞋和芭蕾鞋的优点融为一体，打造低调美感。隐藏式系带系统的灵感源自芭蕾舞鞋的缎带，为你提供多种造型选择，而厚实的鞋底和光滑的皮革则赋予其运动风格。

隐藏式系带系统 Jordan Pointe 女子运动鞋有不同系带方式：传统系带方式；通过传统系带方式可将鞋带绑在腿上，或通过后跟织带环将鞋带绑在腿上。