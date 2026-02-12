Jordan Rare Air
男子针织套头连帽衫
31% 折让
不臻美才独特，尽在 Jordan Rare Air 系列。Jordan Rare Air 男子针织套头连帽衫采用厚实法式毛圈面料，营造非凡舒适体验；搭配整版水洗设计和胸前裂纹图案，呈现出众做旧外观。
- 显示颜色： 深宝蓝
- 款式： IB3004-485
Jordan Rare Air
产品细节
- 面料/连帽里料：100% 棉
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
