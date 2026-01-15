Jordan Regal 新年系列腰包采用合成革材料，饰有庆祝马年的特别标志图案，升级造型格调，助你在外出时轻松携带必需品，喜迎新春。拉链主袋空间宽敞，可供存放钱包、手机或其他小物件；正面拉链口袋，可安全收纳小物件，方便随时取用；可调式插扣固定带设计，令你畅享舒适携带体验，打造多变造型。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。