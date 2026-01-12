Jordan Renegade Flight
Therma-FIT 男子连帽夹克
27% 折让
Jordan Renegade Flight Therma-FIT 男子连帽夹克采用三片式拼接风帽，焕新演绎经典夹克。斜纹表层，经久耐穿；梭织里料和宽松版型，便于叠搭。左臂拉链口袋、罗纹袖口和下摆等经典细节，彰显经典 Jordan 风范。
- 显示颜色： 中橄榄绿/海星橙/黑
- 款式： HV0541-222
Jordan Renegade Flight
27% 折让
Jordan Renegade Flight Therma-FIT 男子连帽夹克采用三片式拼接风帽，焕新演绎经典夹克。斜纹表层，经久耐穿；梭织里料和宽松版型，便于叠搭。左臂拉链口袋、罗纹袖口和下摆等经典细节，彰显经典 Jordan 风范。
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 侧边口袋设计
- 可机洗
- 显示颜色： 中橄榄绿/海星橙/黑
- 款式： HV0541-222
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。