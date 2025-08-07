Jordan Rise
Metal Jumpman 半硬顶运动帽
20% 折让
Jordan Rise Metal Jumpman 半硬顶运动帽采用耐用梭织锦纶材料，搭配弧形帽檐，塑就传统外观。金属 Jumpman 标志，彰显经典 Jordan 风范，打造日常佩戴佳选。
- 显示颜色： 深藏青/青铜色
- 款式： HM5750-410
其他细节
- Rise 运动帽均采用高帽冠设计，塑就时尚版型
- 背面可调节扣合设计，可根据头型调节贴合效果
- 刺绣孔眼，提升透气性
产品细节
- 面料：100% 锦纶。前片里料拼接：65% 聚酯纤维/35% 棉
- 必要时用湿布清洁
