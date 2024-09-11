Jordan Roam

男子拖鞋

¥429

黑/铁灰
白色/帆白

穿上 Jordan Roam 男子拖鞋，说走就走。 采用结实柔韧的泡绵，塑就舒适缓震的迈步体验。 外底前足和后跟搭配橡胶，为关键部位铸就强劲抓地力；鞋面采用透气设计，营造出色透气性。 鞋床模压爆裂纹，塑就出众抓附力，彰显 Jordan 风范。

  • 显示颜色： 黑/铁灰
  • 款式： FQ0227-001

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

此商品可能采用“一体式鞋盒”发货。当您的一笔订单只由一件鞋类商品组成，且该商品为采用“一体式鞋盒”包装发货的商品时，快递在发出时不会额外套用快递箱，鞋盒即为快递箱。点击此处了解更多。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。 未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。