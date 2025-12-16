 
Jordan Session Chinese New Year 新年系列

¥599

Jordan Session Chinese New Year 新年系列大童运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。鞋面采用柔软翻毛皮细节，塑就优质外观，随着穿着愈显复古韵味。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格，喜迎马年新春。

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
  • 泡绵中底，带来轻盈缓震性能
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 后跟外侧饰有 Jumpman 标志
  • 显示颜色： 海玻璃色/椰奶色/深队红/帆白
  • 款式： IQ1112-011

