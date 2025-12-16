Jordan Session Chinese New Year 新年系列
大童运动鞋
¥599
Jordan Session Chinese New Year 新年系列大童运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。鞋面采用柔软翻毛皮细节，塑就优质外观，随着穿着愈显复古韵味。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格，喜迎马年新春。
- 显示颜色： 海玻璃色/椰奶色/深队红/帆白
- 款式： IQ1112-011
Jordan Session Chinese New Year 新年系列
¥599
Jordan Session Chinese New Year 新年系列大童运动鞋从滑板运动汲取设计灵感，融合篮球元素，根植街头文化，打造出焕新外观，尽显纯正 Jordan 风范。鞋面采用柔软翻毛皮细节，塑就优质外观，随着穿着愈显复古韵味。可搭配多款 Jordan Chinese New Year 单品，打造独特风格，喜迎马年新春。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，塑就出众耐穿性和结构感
- 泡绵中底，带来轻盈缓震性能
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 后跟外侧饰有 Jumpman 标志
- 显示颜色： 海玻璃色/椰奶色/深队红/帆白
- 款式： IQ1112-011
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。