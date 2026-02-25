 
Jordan Sport 双肩包 - 黑

Jordan Sport

双肩包

15% 折让

Jordan Sport 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设笔记本电脑保护套。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。底部配有鞋款用隔层，搭配透气孔设计，塑就非凡体验！


  • 显示颜色：
  • 款式： FJ6807-010

其他细节

  • 拉链主袋设有笔记本电脑保护套
  • 正面上部拉链口袋，可供安全收纳小物件
  • 鞋款用隔层方便有序收纳装备，透气孔设计有助通风

产品细节

  • 尺寸：318 x 229 x 483mm
  • 面料/里料：聚酯纤维
  • 手洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： FJ6807-010

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品 043 配色的正面黑色织带上印有“JORDAN BASKETBALL CLUB”与“JORDAN AIR”两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。