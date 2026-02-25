Jordan Sport
双肩包
15% 折让
Jordan Sport 双肩包采用经典风格设计，空间充裕，便于轻松携带随身物品。拉链主袋内设笔记本电脑保护套。侧边水壶袋设计，助你随时补充水分；正面拉链口袋，便于快速存取物品；可调节加垫肩带，营造舒适携背体验。底部配有鞋款用隔层，搭配透气孔设计，塑就非凡体验！
- 显示颜色： 黑
- 款式： FJ6807-010
其他细节
- 拉链主袋设有笔记本电脑保护套
- 正面上部拉链口袋，可供安全收纳小物件
- 鞋款用隔层方便有序收纳装备，透气孔设计有助通风
产品细节
- 尺寸：318 x 229 x 483mm
- 面料/里料：聚酯纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
