Jordan Sport 新年系列
男子运动夹克
39% 折让
Jordan Sport 新年系列男子运动夹克保暖出众，助你轻松驾驭叠搭造型，以此型格迎接马年新禧。可搭配其他 Jordan 新年系列下装，打造适合节庆及其他场合的造型。
- 显示颜色： 浅巧克力色
- 款式： IQ3966-216
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
