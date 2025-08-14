 
Jordan Sport 男子企领高尔夫T恤 - 金/金

Jordan Sport

男子企领高尔夫T恤

¥599
金/金
浅银/浅银
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Jordan Sport 男子企领高尔夫T恤质感轻盈，富有弹性，从开球到最后推杆，皆可为你缔造出众穿着体验。匠心设计带来出众外观，顺滑针织面料搭载汗迹隐匿技术，助你保持清爽。


  • 显示颜色： 金/金
  • 款式： IB3685-772

其他细节

  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
  • 企领设计，塑就别致外观

产品细节

  • 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
  • 可机洗
尺寸与尺码

    本款为美码版型，建议参考尺码工具进行选购。

  • 尺码表

免费配送和退换货

部分城市提供当日达、次日达服务。

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。