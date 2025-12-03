 
Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤 - 亚麻/黑

30% 折让

Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤采用弹性梭织面料，专为高尔夫球场打造，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。此外，拒水面料助你保持干爽，无惧比赛时雨水侵袭。


  • 显示颜色： 亚麻/黑
  • 款式： HQ8674-248

Jordan Sport

其他细节

  • 梭织面料结合拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽
  • 弹性腰部搭配按扣拉链门襟和裤袢，塑就传统外观

产品细节

  • 96% 锦纶/4% 氨纶
  • 右髋拉链口袋
  • 后身口袋
  • 可机洗
