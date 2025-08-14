Jordan Sport
男子拒水高尔夫长裤
10% 折让
Jordan Sport 男子拒水高尔夫长裤采用梭织面料和弹性设计，专为高尔夫球场打造，塑就自如挥杆体验，同时助你在俱乐部会所尽展时尚格调。 此外，拒水面料助你保持干爽，无惧比赛时雨水侵袭。
- 显示颜色： 黑/黑
- 款式： HQ8674-010
其他细节
- 梭织面料结合拒水处理，助你在潮湿天气保持干爽
- 弹性腰部搭配按扣拉链门襟和裤袢，塑就传统外观
产品细节
- 96% 锦纶/4% 氨纶
- 右髋拉链口袋
- 后身口袋
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
