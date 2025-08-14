Jordan Sport
男子高尔夫翻领T恤
¥899
Jordan Sport 男子高尔夫翻领T恤饰有经典 Jordan 品牌标志，以精致格调焕新演绎经典单品。轻盈针织面料搭载汗迹隐匿技术，助你在球场上保持清爽舒适。
- 显示颜色： 浅银/浅银
- 款式： HQ8479-034
其他细节
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
- 垂坠式下摆设计，在塞入下装时提升后侧包覆效果
产品细节
- 86% 聚酯纤维/14% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
