 
Jordan Sport 男子高尔夫连帽衫（含 95% 山羊绒） - 队红

Jordan Sport

男子高尔夫连帽衫（含 95% 山羊绒）

¥2,199
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

这款叠穿单品无论是在果岭还是其他地方，都能让你畅享温暖，是冷天的理想之选。Jordan Sport 男子高尔夫连帽衫采用含 95% 山羊绒的柔软面料制成，让你在御寒的同时，仍能挥杆自如。


  • 显示颜色： 队红
  • 款式： IF2920-677

产品细节

  • 大身整体成分：95% 山羊绒/4% 锦纶/1% 其他纤维
  • 手洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。