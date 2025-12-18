Jordan Sport
男子高尔夫连帽衫（含 95% 山羊绒）
¥2,199
这款叠穿单品无论是在果岭还是其他地方，都能让你畅享温暖，是冷天的理想之选。Jordan Sport 男子高尔夫连帽衫采用含 95% 山羊绒的柔软面料制成，让你在御寒的同时，仍能挥杆自如。
- 显示颜色： 队红
- 款式： IF2920-677
产品细节
- 大身整体成分：95% 山羊绒/4% 锦纶/1% 其他纤维
- 手洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
