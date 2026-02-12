Jordan Sport Crossover
男子速干针织长裤
32% 折让
Jordan Sport Crossover 男子速干针织长裤采用百搭设计。 无论是奔赴比赛、场上酣战还是赛后休闲，皆可为你缔造舒适穿着体验。 长裤融入导湿速干技术，助你保持舒适。
- 显示颜色： 麻灰/白色/黑
- 款式： HQ8700-050
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，可供收纳小物件
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 可机洗
- 显示颜色： 麻灰/白色/黑
- 款式： HQ8700-050
