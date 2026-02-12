Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 女子速干针织连帽衫
35% 折让
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织连帽衫采用宽松版型、法式毛圈面料与导湿速干技术，帮助保持清爽活力，是训练或出行的理想之选。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB2499-010
Jordan Sport Crossover
35% 折让
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织连帽衫采用宽松版型、法式毛圈面料与导湿速干技术，帮助保持清爽活力，是训练或出行的理想之选。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助保持干爽、舒适和专注
- 法式毛圈面料，表面触感顺滑，内里融入成排细小的非起绒毛圈
产品细节
- 面料/连帽里料：70% 棉/30% 聚酯纤维
- 正面口袋
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： IB2499-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。