Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 女子速干针织长裤
20% 折让
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 女子速干针织长裤采用宽松版型、法式毛圈面料与导湿速干技术，帮助保持清爽活力，是训练或出行的理想之选。
- 显示颜色： 乌紫/灰黑
- 款式： IB2505-573
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入成排细小的非起绒毛圈，舒适非凡
产品细节
- 面料：70% 棉/30% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 侧边口袋设计
- 弹性裤管口
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
