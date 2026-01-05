Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 男子速干圆领运动衫
38% 折让
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干圆领运动衫采用法式毛圈面料，结合 Dri-FIT 导湿速干技术，运动休闲两相宜，助你随时随地保持清爽活力。
- 显示颜色： 麻灰/白色
- 款式： FV8625-050
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽、舒适和专注
- 法式毛圈面料表面触感顺滑，内里融入非起绒毛圈，舒适非凡，适合日常穿着
产品细节
- 62% 棉/38% 聚酯纤维
- 罗纹袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
