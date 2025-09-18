Jordan Sport Crossover
Dri-FIT 男子速干针织长裤
10% 折让
Jordan Sport Crossover Dri-FIT 男子速干针织长裤以导湿速干技术加持经典设计，助你保持清爽有型。该长裤采用法式毛圈面料，外层触感顺滑，内层融入非起绒毛圈，塑就舒适叠搭佳选。
- 显示颜色： 飞行员灰/黑
- 款式： FV8609-041
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配抽绳，打造理想贴合感
- 侧边拉链口袋，便于安全收纳小物件
产品细节
- 面料：62% 棉/38% 聚酯纤维。口袋：100% 棉
- 弹性裤管口
- 可机洗
- 显示颜色： 飞行员灰/黑
- 款式： FV8609-041
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
