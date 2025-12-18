Jordan Sport
Diamond 女子速干短裤
¥449
Jordan Sport Diamond 女子速干短裤采用标准版型，整版以“Black Cat”为灵感的印花，助你自豪彰显个性风采。轻盈网眼布面料结合导湿速干技术，让你在球场上尽释 Jordan 魅力。
- 显示颜色： 明亮绿/明亮绿
- 款式： IF3496-331
Jordan Sport
¥449
Jordan Sport Diamond 女子速干短裤采用标准版型，整版以“Black Cat”为灵感的印花，助你自豪彰显个性风采。轻盈网眼布面料结合导湿速干技术，让你在球场上尽释 Jordan 魅力。
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 侧边口袋，可供收纳小物件
产品细节
- 面料/口袋：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 明亮绿/明亮绿
- 款式： IF3496-331
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。