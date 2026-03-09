 
Jordan Sport Dri-FIT 女子速干印花上衣 - 明亮绿/明亮绿

Jordan Sport

Dri-FIT 女子速干印花上衣

14% 折让

Jordan Sport Dri-FIT 女子速干印花上衣采用简约设计和短款剪裁，结合内置无罩杯运动内衣和工字型后背，是训练和城市漫步的理想之选。整版饰有以 "Black Cat" 为灵感的印花，塑就出众型格，助你轻松驾驭不同活动。


  • 显示颜色： 明亮绿/明亮绿
  • 款式： IF3488-331

其他细节

  • Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
  • 内置无罩杯运动内衣，稳固且富有支撑力

产品细节

  • 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。里料拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。