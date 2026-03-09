Jordan Sport
Dri-FIT 女子速干印花上衣
14% 折让
Jordan Sport Dri-FIT 女子速干印花上衣采用简约设计和短款剪裁，结合内置无罩杯运动内衣和工字型后背，是训练和城市漫步的理想之选。整版饰有以 "Black Cat" 为灵感的印花，塑就出众型格，助你轻松驾驭不同活动。
- 显示颜色： 明亮绿/明亮绿
- 款式： IF3488-331
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 内置无罩杯运动内衣，稳固且富有支撑力
产品细节
- 面料：78% 聚酯纤维/22% 氨纶。里料拼接：83% 聚酯纤维/17% 氨纶
- 可机洗
