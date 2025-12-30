Jordan Sport Dri-FIT 女子速干印花上衣采用简约设计和短款剪裁，结合内置无罩杯运动内衣和工字型后背，是训练和城市漫步的理想之选。整版饰有以 "Black Cat" 为灵感的印花，塑就出众型格，助你轻松驾驭不同活动。

显示颜色： 明亮绿/明亮绿

款式： IF3488-331