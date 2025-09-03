Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干七分紧身裤
¥299
Jordan Sport Dri-FIT 男子速干七分紧身裤采用顺滑弹性面料，妥帖包覆身形，塑就出众支撑效果。Dri-FIT 技术可导湿速干，助你在激烈的运动中保持自信舒适。
- 显示颜色： 黑/白色
- 款式： FV8635-010
Jordan Sport
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 大腿两侧口袋便于存放随身小物件，可容纳大部分智能手机
- 弹性提花腰部设计，塑就稳固贴合的舒适感受
- 正面融入网眼拼接设计，提升透气性
产品细节
- 面料：90% 聚酯纤维/10% 氨纶。网眼布：92% 聚酯纤维/8% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
