Jordan Sport
¥699
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 58% 棉/42% 聚酯纤维
- 可机洗
