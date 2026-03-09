Jordan Sport
Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤
¥699
从高尔夫练习场到攻克 18 洞，尽显出众风采。Jordan Sport Dri-FIT 男子速干高尔夫短裤轻盈且略带弹性，采用导湿速干技术，助你保持干爽舒适。
- 显示颜色： 白色/白色
- 款式： IF2912-100
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 大身整体成分：70% 聚酯纤维/30% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
