Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤采用轻盈网眼布，结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。饰有经典菱形镶边，添上点睛之笔。


Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤采用轻盈网眼布，结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。饰有经典菱形镶边，添上点睛之笔。

其他细节

Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适

产品细节

  • 100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑/黑/黑
  • 款式： IF5833-011

