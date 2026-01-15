Jordan Sport
Dri-FIT Diamond 男子速干短裤
¥349
Jordan Sport Dri-FIT Diamond 男子速干短裤采用轻盈网眼布，结合导湿速干技术，助你在比赛升温之际依旧保持清爽活力。饰有经典菱形镶边，添上点睛之笔。
- 显示颜色： 黑/黑/黑
- 款式： IF5833-011
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，让你保持干爽舒适
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 可机洗
