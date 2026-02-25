Jordan Sport Essentials
Dri-FIT 男子速干长袖上衣
10% 折让
穿上 Jordan Sport Essentials Dri-FIT 男子速干长袖上衣，助力成就梦想。柔软面料结合导湿速干技术，助你畅享干爽体验。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IF0888-100
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，助你保持干爽舒适
产品细节
- 84% 聚酯纤维/16% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
