Jordan Sport Flightweight
女子速干连体衣
¥949
健身房训练也要自带高光时刻。Jordan Sport Flightweight 女子速干连体衣轻盈而富有弹性，采用毛边裤脚、大圆领和露背设计，打造利落外观。面料融入导湿速干技术，结合关键区域打孔设计，助你在训练中保持清爽。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2364-010
Jordan Sport Flightweight
¥949
健身房训练也要自带高光时刻。Jordan Sport Flightweight 女子速干连体衣轻盈而富有弹性，采用毛边裤脚、大圆领和露背设计，打造利落外观。面料融入导湿速干技术，结合关键区域打孔设计，助你在训练中保持清爽。
其他细节
- Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
- 内置无罩杯运动内衣，贴合且富有支撑力
产品细节
- 77% 聚酯纤维/23% 氨纶
- 可机洗
- 显示颜色： 黑
- 款式： IF2364-010
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。