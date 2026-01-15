健身房训练也要自带高光时刻。Jordan Sport Flightweight 女子速干连体衣轻盈而富有弹性，采用毛边裤脚、大圆领和露背设计，打造利落外观。面料融入导湿速干技术，结合关键区域打孔设计，助你在训练中保持清爽。

