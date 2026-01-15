 
Jordan Sport Flightweight 女子速干连体衣 - 黑

Jordan Sport Flightweight

女子速干连体衣

¥949

健身房训练也要自带高光时刻。Jordan Sport Flightweight 女子速干连体衣轻盈而富有弹性，采用毛边裤脚、大圆领和露背设计，打造利落外观。面料融入导湿速干技术，结合关键区域打孔设计，助你在训练中保持清爽。


其他细节

  • Nike Stealth Evaporation 技术可管理湿气，有助隐藏汗渍，助你保持清爽
  • 内置无罩杯运动内衣，贴合且富有支撑力

产品细节

  • 77% 聚酯纤维/23% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IF2364-010

