Jordan Sport Hoop
Dri-FIT 男子速干套头圆领运动衫
Jordan Sport Hoop Dri-FIT 男子速干套头圆领运动衫专为日常穿着打造。棉混纺针织面料结合导湿速干技术，助你保持舒适。
- 显示颜色： 浅碳色/灰黑
- 款式： IF3106-075
其他细节
Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
产品细节
- 69% 棉/31% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
