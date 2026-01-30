Jordan Sport Hoop Fleece
Dri-FIT 男子速干针织长裤
10% 折让
Jordan Sport Hoop Fleece Dri-FIT 男子速干针织长裤采用优质针织面料，让你在球场内外倍感清新，洋溢十足活力范。 此款长裤内外皆具顺滑质感，营造出众效果且不增加滞重感。 导湿速干面料，助你在升温之际保持干爽舒适。
- 显示颜色： 黑/暗灰色
- 款式： FV8605-010
其他细节
- Dri-FIT 技术可导湿速干，帮助身体保持干爽舒适
- 弹性腰部搭配哑光包胶抽绳头，打造理想贴合感
- 侧边和后身拉链口袋，可供安全存放手机、钱包和钥匙
- 裤脚搭配松紧抽绳和栓扣设计，可供轻松调整造型，尽显挚爱 Jordan 鞋款魅力
产品细节
- 面料：69% 棉/31% 聚酯纤维。 口袋：100% 棉
- 可机洗
