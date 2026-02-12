Jordan Sport JAM
男子热身夹克
13% 折让
Jordan Sport JAM 男子热身夹克的设计灵感源自迈克尔·乔丹的经典热身服装，彰显出众风范。该夹克采用轻盈梭织面料，演绎经典赛前造型。
- 显示颜色： 浅碳色/灰黑
- 款式： HF9886-075
其他细节
- 梭织面料，轻盈耐穿
- 双向拉链设计，可供打造多变造型
- 正面按扣口袋，提供安全储物空间
产品细节
- 100% 聚酯纤维
- 弹性包边袖口和下摆
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
