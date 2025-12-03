 
Jordan Sport Therma-FIT 男子高尔夫马甲 - 空间蓝/黑

Jordan Sport Therma-FIT 男子高尔夫马甲采用宽松版型和绗缝设计，彰显不凡型格。 Therma-FIT 技术结合轻盈合成材质填充物，帮助身体保持温暖。


  • 显示颜色： 空间蓝/黑
  • 款式： HQ8680-492

其他细节

  • Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
  • 梭织斜纹外层，舒适耐穿
  • 合成材质填充物，有效御寒保暖
  • 侧边拉链口袋与胸前口袋，轻松储物

产品细节

  • 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
  • 全长拉链开襟设计
  • 可机洗
