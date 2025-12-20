Jordan Sport
Therma-FIT 男子高尔夫马甲
35% 折让
Jordan Sport Therma-FIT 男子高尔夫马甲采用宽松版型和绗缝设计，彰显不凡型格。 Therma-FIT 技术结合轻盈合成材质填充物，帮助身体保持温暖。
- 显示颜色： 浅碳色/黑
- 款式： HQ8680-075
其他细节
- Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
- 梭织斜纹外层，舒适耐穿
- 合成材质填充物，有效御寒保暖
- 侧边拉链口袋与胸前口袋，轻松储物
产品细节
- 面料/里料/填充物：100% 聚酯纤维
- 全长拉链开襟设计
- 可机洗
- 显示颜色： 浅碳色/黑
- 款式： HQ8680-075
