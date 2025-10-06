Jordan Stadium 90
女子运动鞋
42% 折让
售罄：
此配色当前无货
助你发挥出色表现。Jordan Stadium 90 女子运动鞋采撷匠心力作的设计元素，并融入独特风格锐意焕新。该经典鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，铸就非凡舒适度、稳定性和耐穿性。
- 显示颜色： 白色/白色/泡沫粉/冰川蓝
- 款式： HQ1193-141
Jordan Stadium 90
42% 折让
助你发挥出色表现。Jordan Stadium 90 女子运动鞋采撷匠心力作的设计元素，并融入独特风格锐意焕新。该经典鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，铸就非凡舒适度、稳定性和耐穿性。
其他细节
- 模压鞋口灵感源自 AJ5
- 以 AJ1 为灵感的橡胶外底，塑就可靠抓地表现
- 火焰状纹路设计细节，与 AJ5 的经典火焰图案相呼应
- 耐穿鞋面采用天然皮革与合成材质制成
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 显示颜色： 白色/白色/泡沫粉/冰川蓝
- 款式： HQ1193-141
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。