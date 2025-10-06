 
Jordan Stadium 90 女子运动鞋 - 白色/白色/泡沫粉/冰川蓝

Jordan Stadium 90

女子运动鞋

42% 折让

售罄：

此配色当前无货

助你发挥出色表现。Jordan Stadium 90 女子运动鞋采撷匠心力作的设计元素，并融入独特风格锐意焕新。该经典鞋款巧糅 AJ1 和 AJ5 的经典设计元素，铸就非凡舒适度、稳定性和耐穿性。


  • 显示颜色： 白色/白色/泡沫粉/冰川蓝
  • 款式： HQ1193-141

其他细节

  • 模压鞋口灵感源自 AJ5
  • 以 AJ1 为灵感的橡胶外底，塑就可靠抓地表现
  • 火焰状纹路设计细节，与 AJ5 的经典火焰图案相呼应
  • 耐穿鞋面采用天然皮革与合成材质制成
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

