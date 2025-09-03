 
Jordan Stadium 90 SE 大童运动鞋 - 白色/尊贵翡翠绿/浅橘红/皇家蓝

Jordan Stadium 90 SE

大童运动鞋

¥799

售罄：

此配色当前无货

穿上 Jordan Stadium 90 SE 大童运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的经典元素，搭配现代结构和出色缓震配置，塑就经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。


  • 显示颜色： 白色/尊贵翡翠绿/浅橘红/皇家蓝
  • 款式： HJ3515-100

其他细节

  • 天然皮革与合成材质组合鞋面，带来出众耐穿性和结构感
  • Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
  • 泡绵中底，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 经典鞋带
  • 鞋头打孔设计
