Jordan Stadium 90 SE
大童运动鞋
¥799
售罄：
此配色当前无货
穿上 Jordan Stadium 90 SE 大童运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的经典元素，搭配现代结构和出色缓震配置，塑就经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。
- 显示颜色： 白色/尊贵翡翠绿/浅橘红/皇家蓝
- 款式： HJ3515-100
Jordan Stadium 90 SE
¥799
穿上 Jordan Stadium 90 SE 大童运动鞋，为真实的自己喝彩。撷取 AJ1 和 AJ5 的经典元素，搭配现代结构和出色缓震配置，塑就经典佳作，兼顾耐穿性与舒适性。
其他细节
- 天然皮革与合成材质组合鞋面，带来出众耐穿性和结构感
- Nike Air 缓震配置，塑就缓震迈步体验
- 泡绵中底，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 鞋头打孔设计
- 显示颜色： 白色/尊贵翡翠绿/浅橘红/皇家蓝
- 款式： HJ3515-100
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。