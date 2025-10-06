Jordan Striped 大童中筒运动袜（3 双）采用匠心设计，打造支撑力出众的佳选单品，可轻松搭配你的运动鞋。疏松针织足面，令双足保持清爽透气；罗纹足弓支撑板带结合袜底、后跟和足尖的加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。

该产品因批次不同，袜跟部位有带条纹和不带条纹两个版本，袜口内侧有带字样与不带字样两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

