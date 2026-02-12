Jordan Striped
大童中筒运动袜（3 双）
Jordan Striped 大童中筒运动袜（3 双）采用匠心设计，打造支撑力出众的佳选单品，可轻松搭配你的运动鞋。疏松针织足面，令双足保持清爽透气；罗纹足弓支撑板带结合袜底、后跟和足尖的加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。
- 显示颜色： 白色
- 款式： FZ1797-100
Jordan Striped
产品细节
- 内含 3 双中筒运动袜
- 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
