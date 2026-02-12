 
Jordan Striped 大童中筒运动袜（3 双） - 白色

Jordan Striped

大童中筒运动袜（3 双）

售罄：

此配色当前无货

Jordan Striped 大童中筒运动袜（3 双）采用匠心设计，打造支撑力出众的佳选单品，可轻松搭配你的运动鞋。疏松针织足面，令双足保持清爽透气；罗纹足弓支撑板带结合袜底、后跟和足尖的加厚设计，在跑跳迈步之际帮助减缓冲击力。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： FZ1797-100

Jordan Striped

产品细节

  • 内含 3 双中筒运动袜
  • 成分：袜底：聚酯纤维/氨纶
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品因批次不同，袜跟部位有带条纹和不带条纹两个版本，袜口内侧有带字样与不带字样两个版本。随机发货，敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。