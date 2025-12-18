 
Jordan System 大童三防三合一两件套夹克 - 浅土褐

Jordan

System 大童三防三合一两件套夹克

24% 折让

Jordan System 大童三防三合一两件套夹克包含一件梭织夹克和一件针织夹克兼具出色功能、实穿性和时尚外观，适合日常穿着。外层夹克采用轻盈拒水面料，结合风帽设计，助你在小雨天气保持干爽；全长拉链开襟搭配按扣魔术贴粘扣挡风片，帮助提升包覆效果。内层夹克采用顺滑针织面料，搭配立领和全长拉链开襟设计。每件夹克均可单穿，亦可叠穿，营造出众舒适感受。


  • 显示颜色： 浅土褐
  • 款式： IQ8352-195

其他细节

  • 外层夹克两侧设有大号贴袋，搭配魔术贴粘扣；胸部搭配拉链口袋，便于安全存放小物件
  • 外层夹克袖口内侧设有按扣固定带，可与内层夹克相连，便于叠穿

产品细节

  • 外层夹克：面布/里布：100% 聚酯纤维。内层夹克：90% 聚酯纤维/10% 氨纶
  • 可机洗
